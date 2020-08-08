На месте разбившегося в Индии "боинга" обнаружили бортовые самописцы

Напомним, 7 августа лайнер, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, 10 из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части. По последним данным, число погибших в результате авиакатастрофы возросло до 20 человек, более 140 человек получили ранения.