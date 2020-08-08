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На месте разбившегося в Индии "боинга" обнаружили бортовые самописцы

В результате крушения погибло 20 человек.

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Фото © ТАСС / AP / C.K.Thanseer

Найдены бортовые самописцы с пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Air India Express, который накануне совершил жёсткую посадку в аэропорту индийского города Кожикоде. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что бортовые регистраторы полётной и речевой информации были обнаружены и извлечены ещё прошедшей ночью.

Напомним, 7 августа лайнер, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, 10 из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части. По последним данным, число погибших в результате авиакатастрофы возросло до 20 человек, более 140 человек получили ранения.

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