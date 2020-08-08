Украинский журналист заявил, что нашёл у себя дома прослушивающий "жучок"

Журналист украинской программы расследований "Схемы" Михаил Ткач заявил, что нашёл в квартире прослушивающее устройства. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".
Фото © Facebook / Михаил Ткач
По словам Ткача, в последнее время его несколько раз предупреждали, что его журналистская деятельность раздражает некоторых высокопоставленных чиновников. И по нему "начали активно работать". Один из источников рассказал журналисту, что его планируют "сверлить".
Ткач отметил, что уже вызвал полицию и ждёт следственно-оперативную группу.
Названы признаки, указывающие на прослушку смартфонаЧтобы защитить своё устройство, специалист советует регулярно проверять список установленных приложений.
Ранее Лайф рассказывал, что уволившиеся из "Ведомостей" журналисты заявили о создании нового СМИ.