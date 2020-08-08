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Украинский журналист заявил, что нашёл у себя дома прослушивающий "жучок"

Он отметил, что его неоднократно предупреждали о подобном.

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Фото © Facebook / Михаил Ткач

Журналист украинской программы расследований "Схемы" Михаил Ткач заявил, что нашёл в квартире прослушивающее устройства. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Михаил Ткач

По словам Ткача, в последнее время его несколько раз предупреждали, что его журналистская деятельность раздражает некоторых высокопоставленных чиновников. И по нему "начали активно работать". Один из источников рассказал журналисту, что его планируют "сверлить".

Ткач отметил, что уже вызвал полицию и ждёт следственно-оперативную группу.

Названы признаки, указывающие на прослушку смартфона

Чтобы защитить своё устройство, специалист советует регулярно проверять список установленных приложений.

Ранее Лайф рассказывал, что уволившиеся из "Ведомостей" журналисты заявили о создании нового СМИ.

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