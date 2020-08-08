В ДТП на трассе в Новосибирской области погибло четыре человека

Трое взрослых и ребёнок погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе в Купинском районе Новосибирской области, ещё двое пострадали, сообщает ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным ведомства, на третьем километре дороги от рабочего посёлка Чистоозёрное в сторону города Кульпино водитель автомобиля Hino Ranger по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Mazda.
В МЧС объяснили, как избежать ДТПСпециалисты посоветовали использовать периферийное зрение при движении на трассе.
— В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mazda. <...> Позже в медицинском учреждении скончался водитель этого же автомобиля, — информирует пресс-служба.
Отмечается, что в больницу доставили 12-летнюю девочку и женщину 1961 г.р., также находившихся в легковом автомобиле.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
Ранее два автомобиля столкнулись на трассе в Волгоградской области, пострадало восемь человек, среди них четверо детей.