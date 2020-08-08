"Скоро придёт на работу в бикини". Корейцев возмутила депутат, появившаяся на заседании в платье мини

Самая молодая депутат Нацсобрания Республики Корея Рю Хочжон явилась на пленарное заседание в мини-платье, вызвав споры о том, как стоит одеваться законодателям, передаёт Yonhap.

Один из пользователей соцсети "Фейсбук" написал, что 28-летняя девушка выглядит так, словно "пришла собрать с присутствующих плату за алкогольные напитки". Другой предположил, что в следующий раз на работу депутат придёт в бикини.

За Рю Хочжон вступилась Партия справедливости, членом которой она и является.

— Некоторые из критических замечаний в её адрес содержат предрассудки, дискриминирующие по половому признаку (против женщин). Выражаем глубокое сожаление, — заявили в партии.

Сама законодатель объяснила выбор наряда тем, что хотела разрушить традицию ношения на сессию только строгой одежды. Эксперименты с гардеробом депутат пообещала не прекращать.