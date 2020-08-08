Трогать опасно! Москвичей предупредили об угрозе слизней-лузитан

На этой неделе москвичи заметили в парках города необычных оранжевых слизней-лузитан больших размеров. Как рассказал председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, родиной моллюсков является Пиренейский полуостров, а в Португалии и Испании их знают много лет.

Эксперт в беседе с телеканалом "360" отметил, что в Россию слизни могли попасть в виде отложенных яиц на продуктах, либо кто-то привёз их в качестве развлечения. Он подчеркнул, что моллюски опасны для человека, поэтому руками их лучше не трогать.

— Они в себе таскают всяких паразитов. Самый известный — это бычий цепень. Если брать их голыми руками, а потом руки потянуть в рот, то можно получить паразита. Так обычно делают дети. Слизень яркий, они могут его схватить и начать играть. Бычий цепень селится в кишечном тракте и создаёт много проблем. История не смертельная, но вывести его потом очень сложно, — рассказал Расулмухамедов.

По его словам, из-за нового вида в опасности оказались и привычные россиянам серые слизни и улитки, так как их оранжевые собратья более прожорливы и активны. Если у моллюсков будет одна кормовая база, то обычным слизням будет нечем питаться. К тому же серых уничтожают птицы, а лузитан не трогают.

Пока количество оранжевых слизней не катастрофично. И, если они появятся в саду или огороде, с ними вполне можно справиться. Их можно собирать, но это необходимо делать в перчатках. Так как лузитаны яркие и медленные, поймать их достаточно легко. Также можно обрабатывать растения специальным препаратом, содержащим нематоды.