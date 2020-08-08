Билет с секретом и особые дни в гостиницах. На чём можно сэкономить, путешествуя по России

Пандемия коронавируса многих научила экономии во всех сферах жизни. В том числе и на отдыхе. Впрочем, бюджетное путешествие не означает отказ во всех удовольствиях. Немного грамотного планирования и знание нескольких секретов экономии — и новые горизонты откроются для путешественника с любым бюджетом.

Представители туроператора TEZ TOUR рекомендуют следить за акциями на сайте туроператоров, предложениями в информационных рассылках. Специалисты отмечают, что путёвки на высокие даты летнего сезона, новогодние, праздничные даты лучше бронировать заранее. Это не только экономия на отдыхе. Лучше заблаговременно выбрать доступный вариант авиаперелёта (билеты по бюджетным тарифам всегда раскупаются в первую очередь), удобное расписание рейса и забронировать номера в популярных отелях страны, где обычно быстро разбирают места.

Когда можно выгодно купить билет на самолёт или поезд

Представители онлайн-сервиса путешествий "Туту.ру" рекомендуют один из способов сэкономить — это принимать участие в программах лояльности, которые предлагают разные участники рынка. Самый известный пример — накопление бонусных миль с помощью банковских карт или при покупке авиабилетов.

Самый простой и популярный способ сэкономить на авиабилетах — покупать их заранее, отмечают в "Туту.ру". Можно подписаться на уведомления об изменении цены и ждать подходящего момента. Отслеживая акции авиакомпаний, возможно попасть на такую заманчивую цену, что вы остановите выбор на том маршруте, который раньше и не рассматривали. Главное — заранее внести данные пассажира в личном кабинете или держать наготове паспорт и банковскую карту.

Планировать заранее отдых за границей ещё сложно, так как ситуация с открытием границ постоянно меняется, напоминают специалисты "Туту.ру". Открытие авиасообщения с Турцией показало, что самые дорогие билеты были на первые дни: ближе к концу августа лететь выгоднее. Сейчас можно следить за новостями об открытии границ и присматриваться к интересующим направлениям, но при покупке лучше не суетиться и дать время авиакомпаниям анонсировать все предложения, считают специалисты. Ещё один способ сэкономить при перелёте — лететь налегке. Одно из исследований "Туту.ру" показало, что перелёт без чемодана на треть дешевле, чем с багажом.

Как сэкономить на отеле

Стоимость номера в одном и том же отеле может быть разной. Причина проста: разные системы бронирования предлагают разную стоимость. Это объясняется разными договорённостями с гостиницами и размером комиссии. В помощь будущим отпускникам созданы специальные сервисы, которые сравнивают предложения среди популярных систем бронирования. Разница в цене на один и тот же номер бывает существенной: от 20% и больше.

— Что касается отелей, то сейчас цены на отдых в гостиницах могут быть существенно ниже, чем за аренду квартир или апартаментов. Дело в том, что гостиничный бизнес, пожалуй, сильнее всех пострадал от пандемии, а иностранные туристы так и не приехали в российские города. В результате номера с завтраком, и, как правило, в центре города, могут обойтись путешественнику дешевле квартиры. Но и здесь нужно следить за динамикой цен и выявлять выгодные предложения и акции, — говорит-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Как меньше тратить на рестораны

Проживание в гостиницах удобно всем, но приготовить еду там не получится. Максимум из кухонной утвари — это чайник и мини-холодильник. А кушать хочется несколько раз в день. Если всё время трапезничать в кафе и ресторанах, счёт за отдых будет заоблачным. В экономном отпуске опытные путешественники предпочитают снимать апартаменты или частные квартиры.