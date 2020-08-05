Кризис — время возможностей. Как продать свой микробизнес и не прогадать в деньгах

Пандемия CoViD-19 прошлась не только по здоровью человечества, но и по самочувствию экономики. Как следует из данных Росстата, доходы предпринимателей упали до минимума с 2000 года. Всё чаще бизнесменам приходится продавать любимое детище, созданное своими руками. Как поясняет главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман, к малому и среднему бизнесу (МСБ) в основном относятся те виды деятельности, которые наиболее пострадали от ограничений людей в самоизоляции. В частности, это непродовольственная торговля, услуги населению — бытовые, сервисные, гостиничные, спортивно-зрелищные, ресторанные и прочее.

— Малые и средние предприятия, как правило, имеют меньше резервов и возможностей выживания по сравнению с более крупными компаниями, меньший доступ к кредитам, госзаказам, они сильнее подвержены административному диктату, — поясняет Марк Гойхман.

Продажа готового бизнеса любого размера, как большого, малого и среднего, давно не редкость в России, особенно в период пандемии. При этом, как и в случае покупки, есть риск совершить много ошибок. Поэтому продавать бизнес лучше, придерживаясь правил и чётко продуманного плана действий.

Основные причины продажи



Специалисты выделяют причины, по которым приходится продавать бизнес. Экономические. Бизнес работает не в полную силу из-за нехватки оборотных средств. Прибыль меньше, чем если бы деньги лежали в банке и без усилий приносили проценты. Организационные. Хромает система управления. Разлад и хаос внутри команды. Утечка информации, клиентуры. Производственно-коммерческие. Бизнес не выдерживает конкуренции по многим причинам. Например, бедный ассортимент продукции, слабая система продвижения товара. Падает интерес со стороны потребителя.

Продавать сейчас или подождать?



Прежде чем браться за продажу бизнеса, подумайте: своевременно ли продавать его именно сейчас? — Например, несмотря на то что сфера общепита оказалась одной из самых уязвимых в условиях пандемии, эксперты отмечают перспективность вложения в такие предприятия, — говорит управляющий директор "Авито Товары" Алексей Куракин. — Такой бизнес значительно легче приобрести на этапе восстановления, чем во внекризисное время, а также можно быть уверенным в том, что он не пострадает даже в случае повторения весенней ситуации. Многие кафе и рестораны нашли пути выхода из тяжёлой ситуации, организовав доставку на дом и торговлю навынос "из окошка".

Что сделать, чтобы продать бизнес с максимальной выгодой

1. Соберите необходимый пакет документов. Постарайтесь продать бизнес с меньшим балластом долгов. Запаситесь справками и рекомендациями из банка о том, что у вашей организации нет задолженностей. Председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев уточняет, что отложенный спрос, антикризисные меры поддержки правительства, на которые рассчитывал почти каждый третий предприниматель, должны были поддержать бизнес в начале лета. Специалист приводит в пример данные ориентированного на обслуживание предпринимателей банка "Точка", где покупательская активность к июлю превысила докарантинный уровень на 3%. Эти же данные подтверждаются и лабораторией "СберДанные". Специалист предполагает, что сохранение ограничений, исчерпание отложенного спроса и риски ухудшения эпидемиологической ситуации могут только играть на руку дальнейшему падению статистики по МСБ.

Фото © Getty Images

— Неслучайными в этом отношении выглядят ожидания крупнейших банков о росте просрочек начиная с осени. Помимо завершения нормативных послаблений от Банка России на их состоянии может сказаться ухудшение платёжной дисциплины граждан и клиентов — юридических лиц, которые могут не набрать достаточных оборотов, чтобы пережить непростое время. В этом случае можно будет ожидать сокращение доли МСБ в структуре ВВП (порядка 20%) за счёт роста крупного бизнеса и госкорпораций, — считает эксперт.

2. Оцените бизнес, определите стоимость продажи и круг покупателей. По словам Алексея Куракина, средние цены на готовый бизнес во II квартале этого года выросли более чем в два раза. Но подорожание предложений здесь ни при чём. Эксперты "Авито" выяснили, что на сайте появились единичные, но очень дорогостоящие объявления, которые и изменили средние показатели. Например, в мае на площадке вышло объявление о продаже ТЦ за 93 млрд руб. в Москве.

— Такие цифры повлияли на наши данные, однако если исключить их, то общая картина на рынке меняется. В реальности большинство продавцов выставляют свои бизнесы по заниженной цене, чтобы ускорить продажу, либо потому что ориентируются только на кризисные показатели и не учитывают другие важные факторы, — говорит Алексей Куракин.

Специалист считает, что, несмотря на снижение количества предложений и видимое повышение средних цен, сейчас наступил хороший момент продать свой бизнес выгодно. Многие покупатели рассматривают кризис как время, когда приобрести предприятие можно на лучших условиях, и продолжают присматривать себе потенциально прибыльный бизнес. Таким образом, спрос достаточно большой.

Фото © Shutterstock

3. Правильно проведите переговоры с покупателем. Сейчас многие покупатели, пользуясь ситуацией, пытаются сбить цену. Они хотят купить бизнес максимально дёшево на фоне последствий пандемии. Чтобы не потерять в деньгах, не соглашайтесь сразу же на первое попавшееся предложение. Лучше сначала изучить спрос и понять, насколько именно ваш бизнес востребован на рынке. Если после переговоров потенциальный покупатель отказался, то узнайте причину. Так вы сможете понять, на что обращать внимание, чтобы скорректировать презентацию бизнеса.

Не стоит и слишком перехваливать своё дело. Навязчивых продавцов мало кто любит. Покупатель может подумать, что ему хотят продать бизнес со скрытыми проблемами. Так что лучше рассказывать о сильных сторонах компании максимально спокойно и не умалчивать о слабых, но не акцентировать на них внимание. Если вы будете представлять свой бизнес как идеальный, то у покупателя возникнет неминуемый вопрос, а зачем вы вообще его продаёте. Это тоже может отпугнуть. Но самое главное — стоит помнить: продажа бизнеса — это далеко не единственный выход из сложного положения.