С 1 августа изменился порядок получения пособий. Какие выплаты выросли, а какие прекратились

Из-за пандемии коронавируса увеличились соцвыплаты пенсионерам, безработным, инвалидам и семьям с детьми. Лайф выяснил получение каких пособий продлили на август, а какие остаются под вопросом.

С 1 ноября 2020 года станет проще получить пособие на детей от трёх до семи лет. В воскресенье, 2 августа, на сайте правительства выложили соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Речь в нём идёт о пособиях для малообеспеченных семей. Для оформления выплаты теперь не нужно предоставлять документы, в которых есть сведения об алиментах. Эту информацию госорганы будут получать сами. Напомним, ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет были введены указом президента с 1 января 2020 года. С 1 июня начались выплаты.

— Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тысячи рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона, — поясняется в распоряжении.

Что касается непосредственно августа, то на этот месяц продлили выплату повышенного пособия по безработице. Изначально на 2020 год его минимальный размер был установлен в размере 1500 рублей. При этом минимальное пособие за май – июль 2020 года повысили до 4500 рублей.

— Столько же оно составит и в августе, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. — Также на август продлили выплаты пособия в размере 12 130 рублей гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года. Конечно, при условии, что причиной увольнения не было нарушение трудовой дисциплины или какие-то иные проступки работника.

Что касается выплат по 10 000 на каждого ребенка от трёх до 16 лет, то, по словам Александра Спиридонова, на данный момент эту меру поддержки не продлили. Впрочем, если семья ещё не получила деньги за июнь и июль, то их можно получить в августе.

В этом месяце станет проще оформить и получить выплаты инвалидам. Новшество касается процедуры подачи документов.

— Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. Это значит, что им больше не нужно подавать заявление на её оформление лично. Территориальные органы Пенсионного фонда России сделают всё самостоятельно, — отметили в ПФР.