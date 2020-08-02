Жилищный ответ. Как бесплатно получить квартиру

Как сейчас можно бесплатно получить квартиру от государства, кто может на неё рассчитывать и какие есть нюансы у такой сделки — в материале Лайфа.

У государства есть социальные программы, с помощью которых можно бесплатно получить жильё. Правда, для этого нужно соответствовать определённым критериям.

Бесплатно можно получить квартиру по договору социального найма. Она представляет собой жилое помещение, которое принадлежит государству. При этом человек получает право в нём жить, зарегистрироваться сам и прописать туда родственников. Разумеется, нужно будет оплачивать коммунальные услуги. Кстати, в ряде случаев через пять лет такую квартиру можно выкупить у государства и оформить в собственность.

Условия получения жилья от государства в разных регионах могут заметно отличаться. Например, в Москве в большинстве случаев получить квартиру могут только те, кто стоит на жилищном учёте. Стоит отметить, что недвижимость предоставляется в порядке очереди.

Получить жильё по договору социального найма вне очереди могут москвичи, чьи дома признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции.

— Особая категория — люди, проживающие в ветхих и аварийных домах, но в этом случае, как правило, оформляется договор мены, то есть гражданин или семья меняет одну квартиру на другую. При этом существуют нормативы по площади для одного человека, — говорит эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

По его словам, эти нормы составляют 18 квадратных метров на человека, но от них возможны отклонения. К примеру, на семью из трёх человек, в которой есть супруги, выделяют двухкомнатную квартиру до 62 кв. м, а если в ней супругов нет — трёхкомнатную до 74 кв. м.

Претендовать на жильё вне очереди могут и те, кто проживает в одном жилом помещении с несколькими семьями, один член из которых страдает тяжёлыми формами хронических заболеваний. Как отмечает адвокат бюро "S&K Вертикаль" Ирина Орешкина, сложность заключается в необходимости доказывать, что подобное заболевание делает невозможным совместное проживание и вообще опасно для окружающих, а другой возможности приобрести жильё у семьи нет. Список таких заболеваний установлен Минздравом РФ.

Кроме того, право на внеочередное получение жилья по договору соцнайма имеют жители коммунальных квартир после того, как жилплощадь освободят их соседи. При условии что они стоят на жилищном учёте либо имеют все основания быть поставленными на него.

Претендовать на бесплатное жильё могут сироты и малоимущие. Это могут быть полные и неполные семьи с детьми, в которых супругам не более 35 лет с доходом меньше прожиточного минимума по региону.

— Многодетные семьи и инвалиды тоже имеют право на получение жилья от государства. Эти категории людей должны встать в очередь на получение жилья, но, исходя из практики, двигается эта очередь крайне медленно. Квартиру можно ждать 10–15 лет, — рассказывает Алексей Кричевский.

Адвокат Ирина Орешкина подчеркнула, что решение о предоставлении жилья многодетным семьям будет приниматься местными органами самоуправления. Но помимо состава семьи необходимо выполнение ряда условий: не должно быть иной жилой недвижимости, доходы семьи не позволяют самостоятельно приобрести квартиру, семья считается необеспеченной жильём.

Бесплатное жильё полагается также семье военнослужащего. И здесь есть критерии, которым нужно соответствовать: семья должна нуждаться в квартире, военнослужащий обязан прослужить в рядах Министерства обороны определённый срок (как правило, 20 лет).

— Если военнослужащий уже воспользовался своим правом на получение жилья по военной ипотеке, то претендовать на получение бесплатного жилья он уже не может, — поясняет адвокат Ирина Орешкина.

Государство тщательно отслеживает благосостояние и состав семьи очередников. Бывали случаи, когда кто-то из членов семьи, претендовавшей на бесплатное жильё, не доживал до момента получения ключей от квартиры. В результате семью из списка очередников исключали. Также отслеживается момент специального ухудшения жизненных условий. Например, продажа старой квартиры и покупка новой, в худшем доме и с меньшей площадью.