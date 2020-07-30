Иран согласился на выплату Украине компенсации за сбитый "боинг"

Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе "боинг". Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

— Реализация этого вопроса займёт время и имеет различные нюансы с технической и правовой точек зрения, — цитирует дипломата IRNA.

Мусави добавил, что многие погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана. Также он отметил, что переговоры продолжатся, но Тегеран в любом случае несёт ответственность за произошедшее.