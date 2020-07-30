Иран согласился на выплату Украине компенсации за сбитый "боинг"

Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе "боинг". Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.
— Реализация этого вопроса займёт время и имеет различные нюансы с технической и правовой точек зрения, — цитирует дипломата IRNA.
Мусави добавил, что многие погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана. Также он отметил, что переговоры продолжатся, но Тегеран в любом случае несёт ответственность за произошедшее.
Чёрные ящики сбитого украинского лайнера доставлены из Ирана во ФранциюВ результате авиакатастрофы, которая произошла в январе, погибло 176 человек.
Напомним, лайнер Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины выполнял рейс по маршруту Тегеран — Киев. Самолёт был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибло 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. В Тегеране заявили, что "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.