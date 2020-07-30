"Физически окрепла, адаптировалась". Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую нашли истощённой в приёмной семье

Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина рассказала о состоянии семилетней девочки, которую нашли истощённой в приёмной семье. Она отметила, что Ира продолжает проходить восстановительный курс в доме ребёнка.
— Девочка физически окрепла, адаптировалась к новой обстановке и постепенно начала взаимодействовать с детьми. Самую большую радость ребёночку доставляют прогулки на улице, где Ира вместе с другими детками познаёт мир природы и с интересом рассматривает окружающие предметы, — поделилась омбудсмен на своей странице во "ВКонтакте".
Фото © VK / Инна Мухина
Мухина добавила, что после осмотра специалистами девочке подобрали очки и теперь она не щурится. Также в ближайшее время поступит специальная ортопедическая обувь. Мухина выразила надежду, что работа даст положительный результат, и поблагодарила за помощь сотрудников детского дома и всех неравнодушных.
В Брянске на приёмную мать истощённой девочки возбудили уголовное дело по нескольким статьямЖенщина находится под стражей по решению суда.
Напомним, в начале июня семилетнюю девочку обнаружил собутыльник её приёмного отца, который пришёл в дом, чтобы выпить. Она была истощена и сидела в грязи. На момент госпитализации ребёнок весил всего девять килограммов и даже не мог проглатывать еду. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что случившееся — результат бездействия органов системы профилактики.