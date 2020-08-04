Евро по 90? Каким будет курс валют в августе

Курс европейской валюты вырос до 87 рублей. Как будет вести себя евро в дальнейшем и в какой валюте теперь хранить свои сбережения — в материале Лайфа.
Центробанк установил официальные курсы валют на 4 августа. Так, курс доллара повысился на 73,25 копейки и составил 74,1586 рубля (73,4261 рубля на 3 августа). Курс евро опустился до 87,2253 рубля (с 87,2889 рубля на 3 августа).
Европейская валюта в последнее время активно укрепляется не только по отношению к рублю, но и к доллару США. Евро начал расти после достигнутого ранее соглашения по единому бюджету и фонду по восстановлению экономики Евросоюза в размере 750 млрд евро, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
По оценкам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в перспективе ближайшего месяца евро будет укрепляться быстрее, чем доллар. Европейская экономика восстанавливается лучше и более плавно, чем американская, а уровень безработицы в США растёт гораздо более высокими темпами. Помимо этого, решение ЕС о выделении средств пострадавшим секторам экономики, благодаря чему предприниматели смогут сохранить штат и выплатить зарплаты сотрудникам, увеличит разрыв в валютной паре доллар-евро.
— Евро может в моменте достичь 90 рублей. Во многом курс будет зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться спрос на нефть и какое решение примут страны ОПЕК+: будет ли сокращение добычи продлено на больший период, — рассказывает эксперт Артём Деев.
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Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова ожидает, что в августе курс европейской валюты может дорасти до 88 рублей за евро. При этом она не исключает, что может произойти и откат валюты назад до 80 и даже 79 рублей.
Эксперт отметила, что заметный удар может быть нанесён по рублю в случае, если против России будут введены новые жёсткие экономические санкции со стороны США или если в нашу страну придёт вторая волна пандемии коронавируса.
Что касается сбережений, то инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин советует хранить в национальной валюте около 50% денег. При этом эксперт уточнил, что лучше это делать, если доходы и расходы домохозяйства совершаются в рублях.
— Остальная часть может быть номинирована в иностранной валюте, предпочтение лучше отдать доллару США как одной из наиболее стабильных и надёжных валют. В целом на фоне перспектив на дальнейшее ослабление рубля инвестиции в иностранную валюту выглядят привлекательно, но здесь нужно правильно выбрать инструменты, — рассказывает Александр Бахтин.
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Однако, по мнению Юрия Мазура, инвестировать лучше в японскую иену или швейцарский франк. Это наиболее устойчивые валюты на сегодняшний день. Эксперт также советует рассматривать в качестве инвестирования криптовалюты. На сегодняшний день курс биткоина откатился назад, хотя ещё на прошлой неделе превысил свой рекордный показатель. В сентябре-октябре криптовалюты, скорее всего, продолжат укрепляться, поэтому у инвесторов есть шанс приобрести монеты по сниженной цене. Правда, это очень рискованная инвестиция и подходит только для опытных инвесторов. Эксперты всегда предупреждают: не вкладывайте в высокорискованные активы последние деньги.
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