Евро по 90? Каким будет курс валют в августе

Курс европейской валюты вырос до 87 рублей. Как будет вести себя евро в дальнейшем и в какой валюте теперь хранить свои сбережения — в материале Лайфа.

Центробанк установил официальные курсы валют на 4 августа. Так, курс доллара повысился на 73,25 копейки и составил 74,1586 рубля (73,4261 рубля на 3 августа). Курс евро опустился до 87,2253 рубля (с 87,2889 рубля на 3 августа).

Европейская валюта в последнее время активно укрепляется не только по отношению к рублю, но и к доллару США. Евро начал расти после достигнутого ранее соглашения по единому бюджету и фонду по восстановлению экономики Евросоюза в размере 750 млрд евро, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По оценкам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в перспективе ближайшего месяца евро будет укрепляться быстрее, чем доллар. Европейская экономика восстанавливается лучше и более плавно, чем американская, а уровень безработицы в США растёт гораздо более высокими темпами. Помимо этого, решение ЕС о выделении средств пострадавшим секторам экономики, благодаря чему предприниматели смогут сохранить штат и выплатить зарплаты сотрудникам, увеличит разрыв в валютной паре доллар-евро.

— Евро может в моменте достичь 90 рублей. Во многом курс будет зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться спрос на нефть и какое решение примут страны ОПЕК+: будет ли сокращение добычи продлено на больший период, — рассказывает эксперт Артём Деев.

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова ожидает, что в августе курс европейской валюты может дорасти до 88 рублей за евро. При этом она не исключает, что может произойти и откат валюты назад до 80 и даже 79 рублей.

Эксперт отметила, что заметный удар может быть нанесён по рублю в случае, если против России будут введены новые жёсткие экономические санкции со стороны США или если в нашу страну придёт вторая волна пандемии коронавируса.

Что касается сбережений, то инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин советует хранить в национальной валюте около 50% денег. При этом эксперт уточнил, что лучше это делать, если доходы и расходы домохозяйства совершаются в рублях.

— Остальная часть может быть номинирована в иностранной валюте, предпочтение лучше отдать доллару США как одной из наиболее стабильных и надёжных валют. В целом на фоне перспектив на дальнейшее ослабление рубля инвестиции в иностранную валюту выглядят привлекательно, но здесь нужно правильно выбрать инструменты, — рассказывает Александр Бахтин.

Он отметил, что ставки по традиционным банковским депозитам в валюте близки к нулю. Лучше выбирать еврооблигации российских банков, которые могут принести 3–4% годовых в валюте. А, к примеру, валютные ПИФы, основанные на вложениях в облигации надёжных эмитентов развивающихся стран, могут принести доходность на уровне 7–10% годовых в долларах, советует инвестиционный стратег.

Не советует хранить деньги в рублях сегодня руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, так как российская валюта продолжает обесцениваться. Кроме того, эксперт не рекомендует хранить сбережения в евро и долларах. Сейчас выгодно продавать валюту, поскольку в сентябре, вероятно, ожидается укрепление рубля.

Однако, по мнению Юрия Мазура, инвестировать лучше в японскую иену или швейцарский франк. Это наиболее устойчивые валюты на сегодняшний день. Эксперт также советует рассматривать в качестве инвестирования криптовалюты. На сегодняшний день курс биткоина откатился назад, хотя ещё на прошлой неделе превысил свой рекордный показатель. В сентябре-октябре криптовалюты, скорее всего, продолжат укрепляться, поэтому у инвесторов есть шанс приобрести монеты по сниженной цене. Правда, это очень рискованная инвестиция и подходит только для опытных инвесторов. Эксперты всегда предупреждают: не вкладывайте в высокорискованные активы последние деньги.