Украина закрывает КПП на границе с Крымом для иностранцев

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на границе с Крымом. Так решил кабинет министров страны на внеочередном заседании 8 августа.

— Решение направлено на предотвращение распространения коронавируса на территории Украины, — написал в своём телеграм-канале министр кабмина Олег Немчинов.

КПВВ закроются с 8:00 9 августа и до 8:00 30 августа. Пропуск будет разрешён украинцам и членам их семей.