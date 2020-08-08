Украина закрывает КПП на границе с Крымом для иностранцев

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на границе с Крымом. Так решил кабинет министров страны на внеочередном заседании 8 августа.
— Решение направлено на предотвращение распространения коронавируса на территории Украины, — написал в своём телеграм-канале министр кабмина Олег Немчинов.
КПВВ закроются с 8:00 9 августа и до 8:00 30 августа. Пропуск будет разрешён украинцам и членам их семей.
Накануне на Украине был установлен антирекорд по коронавирусу — за сутки заболело 1489 человек. Рост числа заражений отмечается четвёртый день подряд. С начала эпидемии общее число подцепивших инфекцию составило 79 750 человек, умерло 1879 пациентов.