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"Чудовищные условия". Дегтярёв поручил расселить бараки в Хабаровском крае

Их строили ещё японские военнопленные.

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Фото © Руслан Торубаров / Официальный сайт Правительства Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв осмотрел аварийные дома в посёлке Тырма Верхнебуреинского района и поручил расселить бараки.

Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратились, люди живут в чудовищных условиях. Дал поручение нашему Министерству ЖКХ и Минстрою готовить документы для того, чтобы направить в федеральное Министерство строительства и ЖКХ, дабы начать получение федеральных средств на расселение, — сообщил врио губернатора региона.

Дегтярёв провёл видеоэкскурсию по своему кабинету. Его удивило отсутствие там нескольких вещей

Среди прочего теперь там есть несколько карт и икона.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, 33 барака в Тырме были построены ещё японскими военнопленными более 80 лет назад. За эти годы их износ достиг почти 100%, однако в постройках всё ещё продолжают жить люди. По словам Дегтярёва, вопрос можно решить в течение пяти лет.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Новый руководитель региона ранее проверил готовность детского лагеря "Океан" к открытию смены.

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