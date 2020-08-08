"Чудовищные условия". Дегтярёв поручил расселить бараки в Хабаровском крае

— Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратились, люди живут в чудовищных условиях. Дал поручение нашему Министерству ЖКХ и Минстрою готовить документы для того, чтобы направить в федеральное Министерство строительства и ЖКХ, дабы начать получение федеральных средств на расселение , — сообщил врио губернатора региона.

Дегтярёв провёл видеоэкскурсию по своему кабинету. Его удивило отсутствие там нескольких вещей Среди прочего теперь там есть несколько карт и икона.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, 33 барака в Тырме были построены ещё японскими военнопленными более 80 лет назад. За эти годы их износ достиг почти 100%, однако в постройках всё ещё продолжают жить люди. По словам Дегтярёва, вопрос можно решить в течение пяти лет.