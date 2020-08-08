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Англичанин выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов через день после увольнения

Мужчина признаётся, что победа пришла к нему после целого ряда неудач в жизни.

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Фото © Twitter / Thames Valley News

Житель Англии Дэвид Адамс вместе со своей супругой Шелли стали обладателями миллиона фунтов стерлингов, который им удалось выиграть в лотерею. Об этом сообщает The Sun.

Семейная пара рассказала, что удача пришла к ним после целого ряда плохих событий, последним из которых стало увольнение Дэвида, работавшего слесарем по дереву. В прошлом году Шелли диагностировали рассеянный склероз, после чего она не смогла трудиться сиделкой. В апреле текущего года супруги потеряли сразу двух родственников.

Дэвид отметил, что никогда, даже в самых смелых мечтах, пара не думала, что выиграет такую сумму. Шелли рассказывает, что супруг пришёл к ней рано утром и выглядел так, будто случилось что-то плохое.

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Мужчина намерен раздать её бесплатно всем, кому не хватает.

Теперь пара планирует съездить к семье в Канаду, а также купить автомобиль.

Ранее Лайф рассказывал, что счастливчик из Ирландии выиграл в лотерею почти 50 миллионов евро.

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