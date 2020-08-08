Задержанных в Венесуэле американских наёмников приговорили к 20 годам тюрьмы

К 20 годам тюремного заключения приговорены граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри, задержанные ранее в Венесуэле за попытку проникновения на территорию страны для убийства президента Николаса Мадуро. Об этом написал в "Твиттере" генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб.
— Люк Денман и Айран Берри были обвинены прокурорами в совершении серьёзных преступлений. Сегодня они признали свою ответственность за них, — отметил Тарек Вильям Сааб.
Задержанный в Венесуэле американец рассказал о планах вывезти Мадуро в СШАПо его словам, нападавшим пообещали гонорар от 50 до 100 тысяч долларов.
Отмечается, что слушания в отношении других обвиняемых по делу ещё не завершены.
Напомним, глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль 3 мая сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Восемь нападавших были убиты, двоих удалось задержать. Оказалось, что один из пленников является агентом Управления по борьбе с наркотиками США. Мадуро подтвердил попытку покушения на него. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности Правительства США к морскому вторжению в Венесуэлу. Позднее в Венесуэле поймали ещё трёх наёмников, планировавших вывезти Мадуро в США.