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Задержанных в Венесуэле американских наёмников приговорили к 20 годам тюрьмы

Слушания в отношении других обвиняемых по делу продолжаются.

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Фото © Pxfuel

К 20 годам тюремного заключения приговорены граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри, задержанные ранее в Венесуэле за попытку проникновения на территорию страны для убийства президента Николаса Мадуро. Об этом написал в "Твиттере" генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб.

Люк Денман и Айран Берри были обвинены прокурорами в совершении серьёзных преступлений. Сегодня они признали свою ответственность за них, — отметил Тарек Вильям Сааб.

Задержанный в Венесуэле американец рассказал о планах вывезти Мадуро в США

По его словам, нападавшим пообещали гонорар от 50 до 100 тысяч долларов.

Отмечается, что слушания в отношении других обвиняемых по делу ещё не завершены.

Напомним, глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль 3 мая сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Восемь нападавших были убиты, двоих удалось задержать. Оказалось, что один из пленников является агентом Управления по борьбе с наркотиками США. Мадуро подтвердил попытку покушения на него. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности Правительства США к морскому вторжению в Венесуэлу. Позднее в Венесуэле поймали ещё трёх наёмников, планировавших вывезти Мадуро в США.

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