Задержанных в Венесуэле американских наёмников приговорили к 20 годам тюрьмы

К 20 годам тюремного заключения приговорены граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри, задержанные ранее в Венесуэле за попытку проникновения на территорию страны для убийства президента Николаса Мадуро. Об этом написал в "Твиттере" генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб.

— Люк Денман и Айран Берри были обвинены прокурорами в совершении серьёзных преступлений. Сегодня они признали свою ответственность за них, — отметил Тарек Вильям Сааб.

Отмечается, что слушания в отношении других обвиняемых по делу ещё не завершены.