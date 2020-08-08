Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индии

Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта в городе Кожикоде.
— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе, — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой российского лидера.
Согласно данным авиакомпании Air India Express, самолёт которой совершил жёсткую посадку, число погибших в катастрофе составляет на данный момент 18 человек. Об этом они сообщили в "Твиттере".
На месте разбившегося в Индии "боинга" обнаружили бортовые самописцыВ результате крушения погибло 20 человек.
Напомним, 7 августа лайнер, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, десять из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части.