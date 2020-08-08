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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индии

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

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Фото © Twitter / Hardeep Singh Puri

Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта в городе Кожикоде.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе, — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой российского лидера.

Согласно данным авиакомпании Air India Express, самолёт которой совершил жёсткую посадку, число погибших в катастрофе составляет на данный момент 18 человек. Об этом они сообщили в "Твиттере".

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В результате крушения погибло 20 человек.

Напомним, 7 августа лайнер, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, десять из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части.

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