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Житель Татарстана утонул, пытаясь спасти невесту друга

Компания купалась в месте, не оборудованном для этого.

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Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане в городе Нижнекамске нашли тело мужчины, который утонул, спасая девушку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Тело 32-летней жертвы водолазы обнаружили в пяти метрах от берега. Поиски погибшего осложнялись тем, что на дне водоёма находятся бетонные блоки с торчащей из них арматурой.

По данным спасателей, две пары приехали купаться. Когда одна из девушек пошла в воду, она начала тонуть, и ей на помощь бросились жених и его друг. Возлюбленным удалось выбраться на берег, а их приятель утонул. Уточняется, что место, где отдыхала компания, не оборудовано для купания.

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В отношении его товарищей возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае на территории базы отдыха утонул ребёнок.

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