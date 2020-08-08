Житель Татарстана утонул, пытаясь спасти невесту друга

В Татарстане в городе Нижнекамске нашли тело мужчины, который утонул, спасая девушку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Тело 32-летней жертвы водолазы обнаружили в пяти метрах от берега. Поиски погибшего осложнялись тем, что на дне водоёма находятся бетонные блоки с торчащей из них арматурой.

По данным спасателей, две пары приехали купаться. Когда одна из девушек пошла в воду, она начала тонуть, и ей на помощь бросились жених и его друг. Возлюбленным удалось выбраться на берег, а их приятель утонул. Уточняется, что место, где отдыхала компания, не оборудовано для купания.