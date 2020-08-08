Тело умершей 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыря передали родственникам для захоронения

Причиной смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского женского монастыря стало тяжёлое заболевание. Это подтвердила процедура вскрытия тела несовершеннолетней, заявили Лайфу в СУ СК РФ по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, накануне тело ребёнка было передано родственникам для захоронения.

— Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера, — отметил собеседник.