Тело умершей 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыря передали родственникам для захоронения

Причиной смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского женского монастыря стало тяжёлое заболевание. Это подтвердила процедура вскрытия тела несовершеннолетней, заявили Лайфу в СУ СК РФ по Свердловской области.
Как уточнили в ведомстве, накануне тело ребёнка было передано родственникам для захоронения.
— Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера, — отметил собеседник.
В Среднеуральском монастыре схиигумена Сергия умерла 15-летняя девочкаПо данным местных СМИ, полиция уже на месте и выясняет подробности.
Ранее скандальный схиигумен Сергий заявил, что у девочки был рак головного мозга. Он отметил, что смерть ребёнка стала для него огромной потерей.