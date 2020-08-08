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Тело умершей 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыря передали родственникам для захоронения

Характер найденного при осмотре незначительного телесного повреждения не является криминальным.

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Фото © VK / Среднеуральский женский монастырь (паломники)

Причиной смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского женского монастыря стало тяжёлое заболевание. Это подтвердила процедура вскрытия тела несовершеннолетней, заявили Лайфу в СУ СК РФ по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, накануне тело ребёнка было передано родственникам для захоронения.

Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера, — отметил собеседник.

В Среднеуральском монастыре схиигумена Сергия умерла 15-летняя девочка

По данным местных СМИ, полиция уже на месте и выясняет подробности.

Ранее скандальный схиигумен Сергий заявил, что у девочки был рак головного мозга. Он отметил, что смерть ребёнка стала для него огромной потерей.

На теле девочки, погибшей в Среднеуральском монастыре, найдены травмы

Их происхождение будет установлено в ходе экспертизы.

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