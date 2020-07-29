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В Индии семья жениха убила невесту из-за приданого и выкинула тело в чемодане

Полиция уже задержала подозреваемых в смерти девушки.

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Фото © ТАСС / www.imago-images.de

Сотрудники полиции индийского города Газиабад установили личность женщины, тело которой было найдено в чемодане 27 июля. Об этом пишет India Today.

Уточняется, что это удалось сделать благодаря массовой рассылке фотографий в полторы тысячи групп мессенджера WhatsApp.

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По предварительным данным, смерть произошла ещё в марте.

Правоохранители нашли родственников погибшей, которой оказалась 25-летняя девушка, недавно вышедшая замуж.

Стоит отметить, что семья жениха желала получить дополнительное приданое, но по какой-то причине они решили убить женщину, после чего засунули её тело в чемодан и оставили в районе Сахибабад.

Правоохранительные органы уже задержали мужа погибшей, а также его родителей. Ведётся расследование.

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