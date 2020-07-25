Хозяева были встревожены странным кашлем кошки, пока врач не достал из её рта травинку в 20 см

Супруги Элейн и Нил Томлинсон из Шеффилда, Великобритания, души не чаяли в своих трёх кошках, которых взяли из приюта. Поэтому когда Уиллоу внезапно начала задыхаться и кашлять, хозяева не на шутку всполошились. Находясь в самоизоляции, они сняли видео для онлайн-ветеринара, который понял, что кошка чем-то подавилась, пишет Metro.

Видео © Vets Now

Томлинсоны тут же кинулись в клинику на обследование, где только спустя некоторое время врач Дейв Холлиншид заметил, как что-то виднеется на самом верху горла Уиллоу. Дав кошке успокоительное для операции, врач прооперировал её, чтобы достать мешающий предмет. Им оказалась травинка длиной в 20 сантиметров.

Фото © Facebook / Vets Now

Дейв пояснил, что это частый случай, особенно весной. Кошкам хочется пожевать сочной зелени после хмурой зимы, поэтому они нередко откусывают больше, чем могут проглотить. Это и произошло с Уиллоу. Врач долго и аккуратно доставал травинку, которая как назло оказалась с небольшими шипами. Но буквально на следующий день после операции кошка чувствовала себя замечательно.

Фото © Facebook / Vets Now