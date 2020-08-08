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Профессор ВШЭ объяснил Лайфу, почему на акции в Хабаровске стало выходить меньше людей

Эксперт уверен, что всё больше человек понимают бессмысленность протестов, так как их бывшего губернатора могут отпустить только по решению суда.

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Фото © TASS / AP / Igor Volkov

Активность на акциях в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала будет снижаться и дальше, уверен профессор НИУ "ВШЭ" Олег Матвейчев.

Очевидна глупость и бессмысленность какого-то протеста. Никто его (Фургала. — Прим. Лайфа) не отпустит. Будет суд идти ещё, следствие. А отпускать кого-то, потому что люди вышли, этого не будет в цивилизованной стране. Поэтому всё больше и больше людей понимают бессмысленность, — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

Кроме того, подчеркнул профессор, многие люди узнают больше информации, например, о том, что за время, когда Фургал был у власти, долг региона вырос на 8 миллиардов, а также сократилась налоговая база и уменьшились источники дохода.

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По мнению Матвейчева, на акции в Хабаровске выходят не только местные жители, но и иностранцы и приезжие из других российских субъектов. Профессор подчеркнул, что если кто-то хочет хорошо жить, то он должен работать.

Ни один митинг, ни одна революция не улучшили уровень жизни людей. Ни в одной стране, никогда в истории. Всегда только к ухудшению [приводили], — заключил эксперт.

Ранее Лайф рассказывал, что число участников очередной несанкционированной акции в центре Хабаровска в субботу, 8 августа, не достигло отметки 2,8 тысячи человек.

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