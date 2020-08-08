В Кузбассе нашли мотоцикл, угнанный в Великобритании три года назад

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции нашли мотоцикл, угнанный в 2017 году в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Двухколёсный транспорт находился в международном розыске, а обнаружить его удалось в тот момент, когда новый владелец мотоцикла "Хонда" пришёл в ГАИ ставить его на учёт. После проверки по базам данных и вскрылось тёмное прошлое байка.

По словам молодого человека, он приобрёл транспортное средство по объявлению на одном из интернет-сайтов. Продавец сказал, что живёт в Белоруссии, и покупку жителю Кузбасса доставили сотрудники транспортной компании. Сейчас мотоцикл изъят на время разбирательств, проводится проверка.