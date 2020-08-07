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В центре Курска после обвала грунта нашли старинный погреб — видео

Подвал, вероятно, принадлежал одной из городских усадеб.

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Видео © Mash

В Курске, после того как в центральном сквере в очередной раз просел грунт, любопытные жители решили залезть в образовавшуюся нору и обнаружили старинный подвал. Об этом сообщает Mash.

Как рассказал общественник Олег Погожих, кладка кирпичей, цвет глины и ещё несколько факторов позволяют предположить, что помещение было построено в XIX веке или даже раньше. Хотя сейчас большая часть помещений засыпана песком и мусором, общая площадь погреба составляет не менее 40–50 квадратных метров, уверен Погожих.

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Сейчас уже назначена историко-культурная экспертиза находки, сообщается на сайте администрации Курска, однако с поиском экспертов могут возникнуть трудности. Глава города взял ситуацию на личный контроль. Историки, в свою очередь, предполагают, что подвал мог принадлежать одной из старых городских усадеб.

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