В центре Москвы обнаружили старинный сейф со следами взлома

Во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги рабочие обнаружили в земле старинный сейф, на котором были видны следы взлома. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Сейф конца XIX — начала XX века был изготовлен одним из лучших производителей своего времени — заводом "Меллер". Его надёжность была широко признана как в России, так и за её пределами. Ради укрепления веры покупателей в продукцию в каждом десятом сейфе был тайник, в который помещали бриллиант весом в один карат.

— Место обнаружения находки крайне необычно: сейф нашли в железнодорожном откосе. Сам несгораемый шкаф при этом был повреждён. Специалисты предполагают, что найденный артефакт был украден, взломан и сброшен в откос, — отмечается в сообщении.

Пока эксперты затрудняются назвать хозяина необычной находки. Они полагают, что это мог быть либо кто-то состоятельный, либо сейф был куплен для нужд организации. В ближайшее время он будет оценён специалистами, а затем передан в фонд одного из столичных музеев.