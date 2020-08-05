В Кузбассе нашли останки "дедушек" динозавров. Когда жили они, тираннозавров и в планах не было

Петербургские учёные нашли в Кузбассе под деревней Шестаково уникальные артефакты — останки животных, которых можно назвать дедушками динозавров. Они жили задолго до общеизвестных ящеров и были очень маленькими по сравнению с ними.

Мозг с функцией охлаждения. В чём можно позавидовать динозаврам Учёные составили 3D-слепок содержимого черепной коробки древнего животного и поразились способностям огромной рептилии с мозгом размером с два грецких ореха.

Среди находок — кости конечностей, позвонки и фаланги пситтакозавров. Они жили в раннем меловом периоде, 130–100 миллионов лет назад. То есть за 60–70 миллионов лет до трицератопсов — широко известных сейчас рогатых динозавров. Или столько же до тираннозавров.