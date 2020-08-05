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В Кузбассе нашли останки "дедушек" динозавров. Когда жили они, тираннозавров и в планах не было

Учёным также удалось обнаружить скелеты древних ящериц и крокодилов.

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Петербургские учёные нашли в Кузбассе под деревней Шестаково уникальные артефакты — останки животных, которых можно назвать дедушками динозавров. Они жили задолго до общеизвестных ящеров и были очень маленькими по сравнению с ними.

Мозг с функцией охлаждения. В чём можно позавидовать динозаврам

Учёные составили 3D-слепок содержимого черепной коробки древнего животного и поразились способностям огромной рептилии с мозгом размером с два грецких ореха.

Среди находок — кости конечностей, позвонки и фаланги пситтакозавров. Они жили в раннем меловом периоде, 130–100 миллионов лет назад. То есть за 60–70 миллионов лет до трицератопсов — широко известных сейчас рогатых динозавров. Или столько же до тираннозавров.

Нашли ещё частичный скелет ящерицы. Вернее, части нескольких скелетов. Другие уникальные находки — фрагмент челюсти древнего крокодила, неполный череп и часть скелета молодой особи пситтакозавра сибирского.

А на Мадагаскаре ранее нашли десятисантиметрового предка динозавров.

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