Антониево-Сийский монастырь в Архангельской области отметил пятисотлетие

Антониево-Сийский монастырь отметил своё пятисотлетие. В торжественном мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Праздник начался с прибытия в монастырь нескольких участников межрегионального туристического фестиваля "К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги". Они двигались по территории Карелии, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областей и доставили в обитель резную икону с изображением преподобных Сергия Радонежского, Александра Ошевенского, Антония Сийского, Кирилла Белозерского и Пахомия Кенского. Изготовил её московский мастер Максим Петров.

Продолжилось торжество Божественной литургией в Свято-Троицком соборе обители. Её возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. После состоялся чин освящения главного колокола обители — благовестника. Затем гостям дали возможность позвонить в него.

Фото © Пресс-служба Архангельской области 1 / 4

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий напомнил участникам праздника об истории Антониево-Сийского монастыря. Он отметил, что, несмотря на все изменения в мире, монастырь свято сохраняет традиции, заложенные его основателем преподобным Антонием.

— В конце прошлого столетия началось возрождение древнего монастыря, варварски разрушенного и осквернённого в годы лихолетий. Без малого тридцать лет святая обитель поднимается из руин, как известно, созидать, строить и восстанавливать всегда долго и трудно. Но люди идут на это святое место и начинают монашескую жизнь, — отметил владыка.