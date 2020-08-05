Антониево-Сийский монастырь в Архангельской области отметил пятисотлетие

Антониево-Сийский монастырь отметил своё пятисотлетие. В торжественном мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Суд приговорил Волочкову к новому штрафу за нарушение карантина в Дивеевском монастыре"Балерина всея Руси", как называла себя на процессе сама обвиняемая, с таким вердиктом не согласна. Она заявила, что является "не самым богатым человеком", чтобы спускать деньги "в никуда".
Праздник начался с прибытия в монастырь нескольких участников межрегионального туристического фестиваля "К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги". Они двигались по территории Карелии, Вологодской, Ленинградской и Архангельской областей и доставили в обитель резную икону с изображением преподобных Сергия Радонежского, Александра Ошевенского, Антония Сийского, Кирилла Белозерского и Пахомия Кенского. Изготовил её московский мастер Максим Петров.
Продолжилось торжество Божественной литургией в Свято-Троицком соборе обители. Её возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. После состоялся чин освящения главного колокола обители — благовестника. Затем гостям дали возможность позвонить в него.
Фото © Пресс-служба Архангельской области
Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий напомнил участникам праздника об истории Антониево-Сийского монастыря. Он отметил, что, несмотря на все изменения в мире, монастырь свято сохраняет традиции, заложенные его основателем преподобным Антонием.
— В конце прошлого столетия началось возрождение древнего монастыря, варварски разрушенного и осквернённого в годы лихолетий. Без малого тридцать лет святая обитель поднимается из руин, как известно, созидать, строить и восстанавливать всегда долго и трудно. Но люди идут на это святое место и начинают монашескую жизнь, — отметил владыка.
Завершился праздник долгим колокольным звоном в исполнении лучшего звонаря России Владимира Петровского.