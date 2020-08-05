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"Папа оставил". Мать найденного на улице малыша обвинила в произошедшем мужа

Впрочем, Клара не верит, что супруг мог пойти на такое специально.

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Мать найденного в Москве ребёнка Клара Тагаева сообщила, что в происшествии виноват отец малыша. По её словам, в момент пропажи сына она была у своей тёти, а сын находился с отцом и бабушкой.

Я люблю ребёнка, обожаю очень. Просто ошибка была... Папа оставил [ребёнка]... Я не знаю, как это случилось. Он бы никогда его на улице одного не оставил. Я не думаю, что они его специально оставили, — сказала журналистам женщина.

Она признаётся, что у неё с отцом мальчика были проблемы, но не слишком серьёзные. Забрать сына из больницы, куда его доставили после обнаружения, Клара сможет только завтра.

Следователи нагрянули в квартиру, где жила мать брошенного в Москве ребёнка

Женщины дома не оказалось. Правоохранители берут объяснения с её соседей.

Как уже сообщал Лайф, ребёнка в детской коляске обнаружили сегодня около часа ночи у подъезда одного из домов на Студенческой улице в Москве. Малышу примерно 1 год и 8 месяцев. Лайф публиковал видео, как прохожие нашли брошенного малыша.

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