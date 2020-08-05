"Папа оставил". Мать найденного на улице малыша обвинила в произошедшем мужа

Мать найденного в Москве ребёнка Клара Тагаева сообщила, что в происшествии виноват отец малыша. По её словам, в момент пропажи сына она была у своей тёти, а сын находился с отцом и бабушкой.

— Я люблю ребёнка, обожаю очень. Просто ошибка была... Папа оставил [ребёнка]... Я не знаю, как это случилось. Он бы никогда его на улице одного не оставил. Я не думаю, что они его специально оставили, — сказала журналистам женщина.

Она признаётся, что у неё с отцом мальчика были проблемы, но не слишком серьёзные. Забрать сына из больницы, куда его доставили после обнаружения, Клара сможет только завтра.