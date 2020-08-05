Московские врачи достали из желудка ребёнка связку ключей

В Москве врачи Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии достали из желудка семилетнего ребёнка два ключа. Мальчик случайно их проглотил. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Отец самостоятельно привёз ребёнка вечером в приёмное отделение института. Сам малыш ни на что не жаловался, но, по словам отца, он заметил, как ребёнок проглотил железный ключ, — сообщили специалисты.

Рентген показал, что мальчик действительно проглотил ключи. И даже не один, а целых два. Инородные тела так расположились в организме, что их сумели достать без осложнений. Ребёнка выписали уже утром следующего дня.

Как отметила заведующая эндоскопическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Анастасия Харитонова, такие случаи происходят часто. Есть даже своеобразная коллекция мелких предметов, которые удалось достать из желудков детей: заколки, скрепки, одёжные кнопки, магниты. Был даже случай, когда мальчик вдохнул гвоздь.

— К сожалению, родители не всегда узнают об этом и не начинают бить тревогу, из-за чего инородные тела остаются в теле ребёнка на долгое время: недели, иногда месяцы. В некоторых случаях это может быть опасно, поэтому мы в очередной раз призываем родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу, — отметила Анастасия Харитонова.