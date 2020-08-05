В Петербурге агрессивный пешеход избил водителя за наезд на "зебру" — видео

На Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга прохожий избил водителя, который наехал на зону пешеходного перехода во время пробки. Судя по видео с места событий, владелец Hyundai получил от нервного мужчины пару крепких ударов.

Водитель, на свою беду, наехал на разметку пешеходного перехода, но явно не ожидал таких последствий, иначе закрыл бы окно. Через него-то его и избил крепкого телосложения прохожий. Он подбежал к машине и начал наносить удар за ударом в голову автовладельца. Когда же движение началось, агрессивный пешеход удалился, а избитый уехал.