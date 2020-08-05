Немецкие экологи оспорили разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суд иск против разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". Об этом сообщил руководитель отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер.
— Строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" — это ставка, направленная против достижения климатических целей. Сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат, — заявил он.
Высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания подтвердил получение жалобы. Принял к сведению иск и оператор российского газопровода. Компания Nord Stream 2 AG напомнила, что Управление горнодобывающей промышленности Штральзунда в конце июня отклонило заявку DUH о пересмотре разрешения для проекта.
Арендатор вероятного прокладчика "Северного потока — 2" вышел из проектаВ компании заявили, что не намерены предоставлять судно для достройки газопровода, ставшего мишенью американских санкций.
Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включил в себя санкции против российского проекта "Северный поток — 2".