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Немецкие экологи оспорили разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"

Компания – оператор газопровода напомнила, что "зелёные" уже пытались добиться пересмотра решения, но потерпели провал.

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Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суд иск против разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". Об этом сообщил руководитель отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер.

Строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" — это ставка, направленная против достижения климатических целей. Сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат, — заявил он.

Высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания подтвердил получение жалобы. Принял к сведению иск и оператор российского газопровода. Компания Nord Stream 2 AG напомнила, что Управление горнодобывающей промышленности Штральзунда в конце июня отклонило заявку DUH о пересмотре разрешения для проекта.

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В компании заявили, что не намерены предоставлять судно для достройки газопровода, ставшего мишенью американских санкций.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включил в себя санкции против российского проекта "Северный поток — 2".

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