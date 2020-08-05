Немецкие экологи оспорили разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суд иск против разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". Об этом сообщил руководитель отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер.

— Строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" — это ставка, направленная против достижения климатических целей. Сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат, — заявил он.

Высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания подтвердил получение жалобы. Принял к сведению иск и оператор российского газопровода. Компания Nord Stream 2 AG напомнила, что Управление горнодобывающей промышленности Штральзунда в конце июня отклонило заявку DUH о пересмотре разрешения для проекта.