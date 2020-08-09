Эпидемиолог рассказал, когда может наступить вторая волна коронавируса в мире

Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов заявил, что существует вероятность того, что ближайшей осенью наступит вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в эфире RT.

При этом специалист отметил, что данный вирус может стать ещё более агрессивным. Врач также добавил, что сезонный подъём, скорее всего, начнётся уже в октябре и те, кто заразится CoViD-19 в этот период, будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболеет летом.

— У всех респираторных заболеваний есть сезонность. Заболеваемость гриппом возрастает осенью и зимой. Летом вирусу некомфортно из-за воздействия солнечного ультрафиолета, — подчеркнул Фаворов.

Кроме того, эксперт предположил, что защитные маски людям придётся носить ещё около двух лет.

— Маски на ближайшие два года — да. Нравится это или не нравится. Я терпеть не могу маску, но я её ношу. По сравнению с тем, что вы несёте как источник другим людям, если вы больны, то ничего, можно поносить эту маску, ничего с вами не случится. Поймите, это не только вас защищает. Вирус зависит от дозы, которую вы передаёте. Когда на вас надета маска — доза падает, — заметил Фаворов.