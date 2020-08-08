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Первого туриста из РФ, заболевшего коронавирусом, выявили в Абхазии

Его вывезли для лечения в Россию.

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Фото © Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Среди российских туристов, прибывших в Абхазию, обнаружен первый заразившийся коронавирусом, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Зарегистрирован первый инфицированный CoViD-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в Россию, — говорится в сообщении.

Границу России с Абхазией за неделю пересекло около 160 тысяч человек

Также таможенный контроль прошло 32 тысячи единиц транспорта.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию протестировали 149 граждан, диагноз CoViD-19 подтверждён у 14 из них.

Россия с 1 августа открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

В России за прошедшие сутки выявили 5212 новых случаев заражения коронавирусом.

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