Первого туриста из РФ, заболевшего коронавирусом, выявили в Абхазии

Среди российских туристов, прибывших в Абхазию, обнаружен первый заразившийся коронавирусом, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

— Зарегистрирован первый инфицированный CoViD-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в Россию, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию протестировали 149 граждан, диагноз CoViD-19 подтверждён у 14 из них.

Россия с 1 августа открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.