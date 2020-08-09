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Кардиолог рассказал о пользе алкоголя для сердца. Но есть условие

Употреблять спиртные напитки нужно не больше допустимой нормы.

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Алкоголь в небольших количествах может тормозить развитие атеросклероза, рассказал заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Речь идёт о порядка 32 граммов чистого спирта для женщин и 36 граммов чистого спирта для мужчин. Дальше в зависимости от тех напитков, которые вы принимаете. Если это 40-градусные напитки, это порядка 70 граммов в сутки. Если это вино — 220–240 миллилитров сухого вина, — рассказал он, отметив, что превышение нормы негативно влияет не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему.

Иванов подчеркнул, что пиво не относится к полезным напиткам, особенно для мужчин, так как в нём содержится больше количество эстрогенов — женских половых гормонов, которые уменьшают количество тестостерона.

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