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Пляжи Клайпеды в Литве закрыли из-за нефтяного загрязнения

В море выставили 150 метров боновых заграждений.

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Фото © Pixabay

Пляжи литовского города Клайпеда у побережья Балтики закрыты из-за загрязнения прибрежной акватории нефтепродуктами, сообщает национальное радио LRT.

На городских пляжах поднят красный флаг, призванный оповестить отдыхающих, что купание здесь запрещено, — говорится в сообщении.

На Байкале появилось судно, которое может очищать воду от нефтепродуктов

Решение о строительстве экологического танкера было принято в 2017 году.

Отмечается, что нефтяное пятно нашли в воскресенье утром. О его происхождении пока не известно, выяснением занимаются компетентные органы. Пока что в акватории выставили 150 метров боновых заграждений, препятствующих распространению нефтепродуктов по воде.

Ранее на другом конце света порядка одной тысячи тонн нефтепродуктов попало в Индийский океан в районе Маврикия из севшего на мель японского судна.

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