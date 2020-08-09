Пляжи Клайпеды в Литве закрыли из-за нефтяного загрязнения

Пляжи литовского города Клайпеда у побережья Балтики закрыты из-за загрязнения прибрежной акватории нефтепродуктами, сообщает национальное радио LRT.
— На городских пляжах поднят красный флаг, призванный оповестить отдыхающих, что купание здесь запрещено, — говорится в сообщении.
На Байкале появилось судно, которое может очищать воду от нефтепродуктовРешение о строительстве экологического танкера было принято в 2017 году.
Отмечается, что нефтяное пятно нашли в воскресенье утром. О его происхождении пока не известно, выяснением занимаются компетентные органы. Пока что в акватории выставили 150 метров боновых заграждений, препятствующих распространению нефтепродуктов по воде.
Ранее на другом конце света порядка одной тысячи тонн нефтепродуктов попало в Индийский океан в районе Маврикия из севшего на мель японского судна.