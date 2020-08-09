Пляжи Клайпеды в Литве закрыли из-за нефтяного загрязнения

Пляжи литовского города Клайпеда у побережья Балтики закрыты из-за загрязнения прибрежной акватории нефтепродуктами, сообщает национальное радио LRT.

— На городских пляжах поднят красный флаг, призванный оповестить отдыхающих, что купание здесь запрещено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтяное пятно нашли в воскресенье утром. О его происхождении пока не известно, выяснением занимаются компетентные органы. Пока что в акватории выставили 150 метров боновых заграждений, препятствующих распространению нефтепродуктов по воде.