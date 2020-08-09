Учёные нашли "золотую середину" в частоте занятий сексом

Отмечается, что важно не только количество половых актов, но и мотивация.

Сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения выяснили, что для счастливой семейной жизни оптимально заниматься сексом раз в неделю, сообщает издание Aftonbladet. При этом у каждого четвёртого жителя скандинавской страны половой акт случается раз в два месяца или даже реже.

Сексолог Таня Сухинина, комментируя исследования, отметила, что такая периодичность — золотая середина для сексуальной жизни, однако она подчеркнула, что важно не только количество, но и мотивация.

— Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть. Гораздо хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного: нытья выпрашивающего секса партнёра, беспокойства по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что тебя не любят, — сказала она.

По мнению сексолога, секс и счастье в отношениях практически не связаны, но редкие половые акты могут быть свидетельством того, что партнёры отдалились друг от друга. Сухинина уверена, если человеку кажется, что секс улучшит ситуацию в паре, то необходимо задуматься. Лучше проработать ссоры, советует она, чем "чаще прыгать в постель".

Специалист также отметила, что иногда секс может стать "дежурным способом" решения проблем, когда только посредством него люди могут урегулировать конфликты. Такое развитие событий тоже не приведёт ни к чему хорошему.