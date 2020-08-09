Всё включено: как устроен элитный ямайский секс-курорт

Обнажённая парочка принимает солнечные ванны на побережье Карибского моря. В какой-то момент мужчина начинает ласкать свою соседку по шезлонгу в таких местах, до которых не принято дотрагиваться на общественных пляжах. Нет, это не прелюдия к порнофильму, а обычный день в Hedonism II — элитном курорте "только для взрослых", расположенном на Ямайке. О том, что ждёт гостей этого райского уголка, рассказывает Vice.

Фото © Hedonism II

Необычный курорт открылся в далёком 1981 году. Здесь есть всё, что нужно для полноценного отдыха: частный пляж, бассейны, спа, бары и дискотеки. Но отнюдь не набор услуг "всё включено" делает его уникальным. Самое интересное происходит во время "кожаных вечеринок" и танцевальных секс-шоу — и это лишь малая часть здешних активностей.

Фото © Hedonism II

Гости могут наведаться на нудистский пляж, а потом уединиться в джунглях для приватной беседы или кое-чего погорячее. Самых креативных ждёт "игровая комната" — закрытая зона для пар и одиноких женщин (мужчины допускаются только по приглашению). Помимо кроватей и мини-бассейнов здесь туристам предлагают воспользоваться клетками и даже упряжью.

Hedonism II — курорт не для всех. Наши гости должны осознавать, на что они идут, и тогда их ожидания не будут обмануты. Мы создаём обстановку, располагающую к расслаблению, раскрепощению и веселью Мишель Фэйси Менеджер по социальному взаимодействию Hedonism II

Фото © Hedonism II

По словам представителей Hedonism II, 70% гостей посещают ямайский секс-курорт регулярно. Некоторые побывали здесь уже от 10 до 100 раз. Психологи считают, что подобные поездки приводят к состоянию "самоэкспансии", когда человек открывает для себя новые захватывающие виды деятельности.

Это расширяет границы познания мира и своего партнёра. Усиливается сексуальное желание, возрастает степень удовлетворённости отношениями Эми Мюис Психолог

Фото © Hedonism II

Треть всех гостей Hedonism II — в возрасте от 45 до 54 лет, 90% из них — пары. Однако после обновления курорта, в которое было вложено более $11 млн, местная публика заметно помолодела. Сейчас здесь гораздо чаще можно встретить туристов в возрасте до 40 лет и увидеть в окнах номеров голубой свет: так одиночки дают понять, что открыты для контактов.

Фото © Hedonism II