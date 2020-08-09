7 советских актрис, по которым сходили с ума все мужчины, пока им изменяли собственные мужья

Наталья Кустинская

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Третьим мужем Кустинской был космонавт Борис Егоров. Он был харизматичным, красивым и уверенным в себе мужчиной, не обделённым женским вниманием. О лёгких увлечениях и флирте Наталья догадывалась, но когда узнала об измене, то простить не смогла. Актриса подала на развод. Их брак продержался с 1970 по 1989 год.

Наталья Варлей

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Варлей ревновала своего мужа, актёра Николая Бурляева, к звезде фильма "Доживём до понедельника" Ирине Печерниковой. Супруг уверял, что её домыслы беспочвенны, пока однажды Наталья не застала парочку в своём же доме. Варлей убежала, а он не стал её возвращать. Их брак продлился всего один год — с 1967 по 1968 год.

Ирина Алфёрова

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Ирину Алфёрову и Александра Абдулова (в браке состояли с 1976 по 1993 год) даже на Западе признавали одной из самых красивых актёрских пар. Когда они объявили о разрыве, никто в СССР не мог в это поверить. Оказалось, что они просто разные. Она стремилась к уединению и покою, а он всегда был душой компании. Его интрижки и многочисленные измены стали лишь триггером. Своё счастье Алфёрова нашла лишь в третьем браке, выйдя замуж за коллегу по съёмочной площадке Сергея Мартынова.

Элина Быстрицкая

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Быстрицкая пользовалась огромной популярностью у мужчин, но выбор её пал на генерала Николая Кузьминского. Для него это был уже четвёртый брак. Мужчина занимал высокую должность в Министерстве внешней торговли. Вместе они прожили 27 лет. Поводом для развода стала измена Николая. Они развелись в начале 1990-х. Быстрицкая не смогла простить супруга и замуж больше не выходила.

Людмила Гурченко

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Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко познакомились в 1964 году. Она — звезда "Карнавальной ночи", он — известный певец, вокалист Госконцерта, лауреат всесоюзных конкурсов. Через несколько лет Гурченко поехала на гастроли и попросила подругу, актрису Татьяну Бестаеву, присмотреть за дочерью. Так между Кобзоном и Бестаевой случился роман. Гурченко не смогла простить Кобзона и подала на развод.

Татьяна Доронина

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Олег Басилашвили и Татьяна Доронина поженились в 1955 году, ещё во время учёбы. Вскоре его по распределению отправили в Волгоград, а она поехала за ним, несмотря на то что ей предложили работу в Москве. Об этом решении Доронина позже пожалела, когда узнала о том, что Олег изменил ей с одной из коллег. Попытки спасти брак длились ещё несколько лет, но оказались тщетными. Басилашвили и Доронина развелись в 1963 году.

Ольга Остроумова

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