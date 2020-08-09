"Фух, без шпагата!" Пользователи Сети атаковали комментариями фото Волочковой в новой купели

Балерина Анастасия Волочкова представила на суд поклонников и недоброжелателей свою новую купель, сфотографировавшись в ней с веником для бани.
— Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем, не перестаёт меня радовать. А прежняя купель по-прежнему ждёт своего хозяина, — написала она в своём Instagram.
Фото © Instagram / volochkova_art
После публикации двух снимков из новой купели на балерину посыпались комментарии. Многие пользователи иронично высказываются о ситуации с продажей купели и покупкой новой.
Купель, наверное, продаёшь по стоимости особняка, вот никто и не берёт. 😂 Кому охота покупать купель, в которой ты полоскала свои проблемные места
Алла
Фух, хоть без шпагата
Oksvalvv
Другие же успокаивают балерину и советуют не обращать внимания на злопыхателей.
Фигура очень хорошая, тонус тела отличный. Почему народ такой злой, просто порадуйтесь за человека. Это ведь не так сложно, осудить может каждый, а вот порадоваться — единицы
Дана
Ранее Волочкова выставила на продажу свою ледяную купель, чтобы выплатить штрафы, выписанные ей за нарушение карантинного режима в нижегородском Дивееве. Балерина отметила, что со старой купелью расстаться ей будет просто, так как новую подарил один из её поклонников.
"Я не самый богатый человек!" Волочкова отказалась платить штраф за визит в ДивеевоТанцовщица намерена потратить эти деньги на благотворительность, а не спускать "в никуда".
29 июня Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место. После этого суд наложил на неё штраф 40 тысяч рублей за нарушение карантинного режима.