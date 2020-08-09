"Фух, без шпагата!" Пользователи Сети атаковали комментариями фото Волочковой в новой купели

Балерина Анастасия Волочкова представила на суд поклонников и недоброжелателей свою новую купель, сфотографировавшись в ней с веником для бани.

— Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем, не перестаёт меня радовать. А прежняя купель по-прежнему ждёт своего хозяина, — написала она в своём Instagram.

Фото © Instagram / volochkova_art

После публикации двух снимков из новой купели на балерину посыпались комментарии. Многие пользователи иронично высказываются о ситуации с продажей купели и покупкой новой.

Купель, наверное, продаёшь по стоимости особняка, вот никто и не берёт. 😂 Кому охота покупать купель, в которой ты полоскала свои проблемные места Алла

Фух, хоть без шпагата Oksvalvv

Другие же успокаивают балерину и советуют не обращать внимания на злопыхателей.

Фигура очень хорошая, тонус тела отличный. Почему народ такой злой, просто порадуйтесь за человека. Это ведь не так сложно, осудить может каждый, а вот порадоваться — единицы Дана

Ранее Волочкова выставила на продажу свою ледяную купель, чтобы выплатить штрафы, выписанные ей за нарушение карантинного режима в нижегородском Дивееве. Балерина отметила, что со старой купелью расстаться ей будет просто, так как новую подарил один из её поклонников.