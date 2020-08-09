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Лукашенко считает подлым поступок диджеев, включивших песню Цоя "Перемен" на мероприятии в Минске

Звукорежиссёров арестовали на 10 суток.

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Фото © AP / TASS

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал использование песни Виктора Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске 6 июня. Политик заявил, что поставившие композицию диджеи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский поступили подло.

7 августа звукорежиссёры Дворца детей и молодёжи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский были арестованы судом в Минске на 10 суток. На диджеев составили административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

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