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Жители Белоруссии пожаловались на проблемы с интернетом в день голосования

В частности, зафиксированы перебои в работе мессенджеров.

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Фото © Pixabay

Жители Белоруссии, а именно Минска, Минской области и Витебска, пожаловались, что после открытия избирательных участков в восемь утра появились проблемы с интернетом. Об этом сообщает портал Tut.by.

Пользователи отмечают, что медленно стали грузиться файлы в мессенджере "Телеграм" без прокси-сервера, а также на "Ютубе" и Google-сервисах. Кроме того, по сообщениям, не открывается сайт Виктора Бабарико — незарегистрированного кандидата на пост в президенты.

Жители Минска также сообщают о проблемах с VPN-сервисами. В компании "Белтелеком" сообщили, что проблемы действительно наблюдаются, "технические специалисты разбираются".

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Сейчас она находится в окружении представителей штаба и журналистов.

При этом, как цитирует телеграм-канал Onliner заместителя директора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадима Шайбако, проблемы с интернетом начались "из-за зарубежного трафика в большом количестве". В компании пока не могут определить, "генерируют его люди или машины".

Напомним, в Белоруссии сегодня, 9 августа, стартовал основной день голосования на президентских выборах.

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Желающих проголосовать пускают по одному.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

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