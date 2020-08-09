Жители Белоруссии пожаловались на проблемы с интернетом в день голосования

Жители Белоруссии, а именно Минска, Минской области и Витебска, пожаловались, что после открытия избирательных участков в восемь утра появились проблемы с интернетом. Об этом сообщает портал Tut.by.

Пользователи отмечают, что медленно стали грузиться файлы в мессенджере "Телеграм" без прокси-сервера, а также на "Ютубе" и Google-сервисах. Кроме того, по сообщениям, не открывается сайт Виктора Бабарико — незарегистрированного кандидата на пост в президенты.

Жители Минска также сообщают о проблемах с VPN-сервисами. В компании "Белтелеком" сообщили, что проблемы действительно наблюдаются, "технические специалисты разбираются".

При этом, как цитирует телеграм-канал Onliner заместителя директора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадима Шайбако, проблемы с интернетом начались "из-за зарубежного трафика в большом количестве". В компании пока не могут определить, "генерируют его люди или машины".

Напомним, в Белоруссии сегодня, 9 августа, стартовал основной день голосования на президентских выборах.