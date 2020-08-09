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На белорусских избирательных участках в России выстроились длинные очереди — видео

Желающих проголосовать пускают по одному.

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Очереди из желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии выстроились с самого утра у посольств республики в Москве и Санкт-Петербурге. Очевидцы делятся снимками и видео, на которых запечатлено большое количество людей, с самого утра.

Судя по кадрам, около здания посольства в российской столице ждут очереди отдать свой голос порядка 65 человек, в Санкт-Петербурге — примерно такое же количество. Везде дежурит полиция.

Как сообщает РИА "Новости", среди пришедших голосовать к диппредставительству Белоруссии в Северной столице в основном молодёжь и люди среднего возраста. На участок пускают по одному и всем выдают маски, а у входа инициативная группа независимых наблюдателей подсчитывает явку.

На избирательном участке, расположенном в Москве, первым свой голос отдал посол республики в России Владимир Семашко.

Напомним, сегодня, 9 августа, проходит основной день голосования на выборах главы Белоруссии. В России гражданам республики отдать свой голос можно на участках в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

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