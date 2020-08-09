Германия выделит 10 млн евро на устранение последствий взрыва в Бейруте

Берлин предоставит Бейруту десять миллионов евро в качестве немедленной помощи, которая пойдёт на устранение последствий взрыва в порту. Об этом в преддверии донорской конференции по Ливану сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Сегодняшнее мероприятие глава МИД ФРГ назвал "важным сигналом — в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда".

— Жители Бейрута нуждаются в нашей помощи, — подчеркнул дипломат.

Маас добавил, что Ливан столкнулся с серьёзными вызовами до катастрофы в столичном порту. По словам министра, без реформ в стране "не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности". Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства призвал ливанское правительство расследовать причины взрыва и действовать на основе транспарентности.

Напомним, накануне в направлении ближневосточной страны вылетел рейс Германского общества Красного Креста с 43 тоннами гуманитарной помощи.