Пентагон заявил, что до сих пор не знает причину взрыва в порту Бейрута

Власти США до сих пор не знают, что именно стало причиной сильного взрыва в порту ливанского Бейрута. Об этом в эфире Fox News заявил министр обороны США Марк Эспер.

— Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака, — отметил Эспер.

Глава Пентагона также обратил внимание на то, что ежедневно Вашингтон получает всё больше данных о произошедшем. При этом днём ранее Эспер, по собственному признанию, считал, что случившееся больше походит на несчастный случай.

Кроме того, глава Пентагона подтвердил намерения Штатов "сделать всё возможное для оказания гуманитарной помощи" Ливану. В частности, Вашингтон готовит к отправке три лайнера C-17 с продовольствием и медикаментами.