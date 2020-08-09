Пентагон заявил, что до сих пор не знает причину взрыва в порту Бейрута

Власти США до сих пор не знают, что именно стало причиной сильного взрыва в порту ливанского Бейрута. Об этом в эфире Fox News заявил министр обороны США Марк Эспер.
— Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака, — отметил Эспер.
Президент Ливана не исключает причастности внешних сил к взрыву в БейрутеЭто могла быть ракета или бомба, считает глава государства.
Глава Пентагона также обратил внимание на то, что ежедневно Вашингтон получает всё больше данных о произошедшем. При этом днём ранее Эспер, по собственному признанию, считал, что случившееся больше походит на несчастный случай.
"Кругом пыль и крики". Невеста из Бейрута рассказала о сорванной взрывом свадебной съёмкеПо словам девушки, когда раздался взрыв, она была уверена, что погибнет.
Кроме того, глава Пентагона подтвердил намерения Штатов "сделать всё возможное для оказания гуманитарной помощи" Ливану. В частности, Вашингтон готовит к отправке три лайнера C-17 с продовольствием и медикаментами.
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. По последним данным, число погибших достигло 158 человек.