Историк объяснил, против чего протестуют жители Ливана

Массовые акции протеста и столкновения с полицией и военными в Ливане — это результат невыполненных обещаний политиков, стоящих сейчас у власти в стране. В ходе предвыборной борьбы они говорили о новых технократических принципах, но, встав у руля, продолжили кланово-конфессиональную политику. Об этом Лайфу рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Алексей Сарабьев.

— Кризис в системе начался очень давно. Это были его проявления. Парламентский кризис, кризис избирательной системы, потом кризис президентского кресла, президентский вакуум — это всё были кризисные явления, которые сопровождали один большой кризис, связанный со способом управления обществом, — уверен он.

По словам Сарабьева, происходящее сейчас в стране — "это не предел", учитывая "политические игры" руководства, ситуация будет ещё сильнее обостряться. При этом, говоря о возможности повторения "арабской весны" в Ливане, историк выразил уверенность, что этого не случится, ведь там в основе протеста стоит борьба с автократическими методами управления, а здесь — с "кланово-конфессиональным устройством политического Ливана".