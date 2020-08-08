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В ходе массовых беспорядков в Бейруте пострадало около 490 человек

Ранее сообщалось, что военные сумели вытеснить участников протестов из здания МИД Ливана.

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Количество пострадавших в ходе массовых столкновений между митингующими и силовиками в Бейруте составляет около 490 человек. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Manar.

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Они считают, что свои посты должны покинуть президент, спикер и премьер-министр Ливана.

Ранее появлялась информация о 172 гражданах, которые получили различные травмы в ходе беспорядков.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. 8 августа в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Военные открыли огонь для разгона протестующих. В ходе акций протестующие отправились на штурм ряда министерств Ливана.

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Сегодня в столице страны антиправительственный митинг перерос в столкновения демонстрантов и полиции.

Кроме того, демонстранты захватили здание Министерства иностранных дел Ливана, объявив, что теперь оно становится штабом "Революции 17 октября". Однако спустя несколько часов военные сумели вытеснить участников протестов из здания дипведомства.

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