В ходе массовых беспорядков в Бейруте пострадало около 490 человек

Жители Бейрута вышли на улицы с требованием выплатить компенсацию за уничтоженное имущество и арестовать виновных в трагедии.#новости #бейрут #Beirut pic.twitter.com/e2RB2UAPNU — Report 365 (@report_365) August 8, 2020

Количество пострадавших в ходе массовых столкновений между митингующими и силовиками в Бейруте составляет около 490 человек. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Manar.

Ранее появлялась информация о 172 гражданах, которые получили различные травмы в ходе беспорядков.