В Бейруте военные освободили здания двух министерств от протестующих

Ливанской армии удалось освободить здания двух министерств, которые ранее захватили участники протестов.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас", в Бейруте военные взяли под контроль министерства экономики и энергетики.

Кроме того, по данным канала, на улицах столицы Ливана сейчас спокойная обстановка.

Также отмечается, что в результате беспорядков погиб один правоохранитель, ещё около 70 пострадали.

Ранее Лайф сообщал, что число пострадавших в ходе массовых столкновений между митингующими и силовиками составляет около 490 человек.

Демонстранты также захватывали здание Министерства иностранных дел Ливана, объявив, что теперь оно становится штабом "Революции 17 октября". Однако спустя несколько часов военные сумели вытеснить участников протестов из здания дипведомства.