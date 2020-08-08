В Бейруте военные освободили здания двух министерств от протестующих

حمله نیروهای ارتش #لبنان به معترضین در #بیروت— Eshaghi (@Eshaghi_) August 8, 2020
SHAME!
The army is beating the protesters in #beirut #lebanon#لبنان_ينتفض #حزب_الله_الارهابي #الشعب_الايراني_مع_المتظاهرين_اللبنانيين pic.twitter.com/po21sWQ3VU
Ливанской армии удалось освободить здания двух министерств, которые ранее захватили участники протестов.
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас", в Бейруте военные взяли под контроль министерства экономики и энергетики.
Кроме того, по данным канала, на улицах столицы Ливана сейчас спокойная обстановка.
Демонстранты в Бейруте выдвинули требования об отставке верхушки правительстваОни считают, что свои посты должны покинуть президент, спикер и премьер-министр Ливана.
Также отмечается, что в результате беспорядков погиб один правоохранитель, ещё около 70 пострадали.
Ранее Лайф сообщал, что число пострадавших в ходе массовых столкновений между митингующими и силовиками составляет около 490 человек.
Демонстранты также захватывали здание Министерства иностранных дел Ливана, объявив, что теперь оно становится штабом "Революции 17 октября". Однако спустя несколько часов военные сумели вытеснить участников протестов из здания дипведомства.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. 8 августа в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Военные открыли огонь для разгона протестующих.