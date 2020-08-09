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До 728 человек возросло число пострадавших в ходе протестов в Бейруте

Один полицейский погиб.

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Фото © АР / ТАСС

Число пострадавших в ходе антиправительственных протестов в столице Ливана Бейруте возросло до 728 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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По данным издания, в ходе столкновений с демонстрантами получили ранения около 70 полицейских. По информации властей, один был убит. Отмечается, что в ходе беспорядков 14 журналистов подверглись нападениям.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана.

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