До 728 человек возросло число пострадавших в ходе протестов в Бейруте

Число пострадавших в ходе антиправительственных протестов в столице Ливана Бейруте возросло до 728 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
В Бейруте военные открыли огонь для разгона протестующих — видеоМитингующие сожгли портреты президента Ливана и нескольких министров.
По данным издания, в ходе столкновений с демонстрантами получили ранения около 70 полицейских. По информации властей, один был убит. Отмечается, что в ходе беспорядков 14 журналистов подверглись нападениям.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана.