До 728 человек возросло число пострадавших в ходе протестов в Бейруте

Число пострадавших в ходе антиправительственных протестов в столице Ливана Бейруте возросло до 728 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным издания, в ходе столкновений с демонстрантами получили ранения около 70 полицейских. По информации властей, один был убит. Отмечается, что в ходе беспорядков 14 журналистов подверглись нападениям.