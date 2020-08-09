Учёные разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев

Международная группа учёных под руководством исследователей британского Университета Эксетера разработала методику выявления склонности к развитию диабета первого типа у младенцев при помощи анализа крови. Об этом сообщает Nature Medicine.

Новый подход позволяет в два раза улучшить точность прогноза развития диабета у новорождённых, а также возникновения у детей кетоацидоза — появления в крови опасных продуктов недорасщепления углеводов при дефиците инсулина. Специалисты уже проводят тестирование в штате Вашингтон, рассчитывая, что предложенная методика будет оценена иностранными коллегами.

— Взятие крови на анализ у младенца поможет сразу же начать применять комплекс мер в случае подозрения на развитие диабета, — отметил один из учёных, участвующих в проекте.