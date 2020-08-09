Охранник в Екатеринбурге сломал кость черепа 17-летнему подростку

Недельной госпитализацией обернулась ссора с охранником дома для 17-летнего парня из Екатеринбурга, сообщает E1.ru.
Не уточняется, из-за чего именно началась драка, но, по данным издания, в какой-то момент охранник ударил парня ногой в голову. Пришлось вызывать врачей и полицию. В поликлинике парню выписали направление на госпитализацию.
Мясников рассказал, как не получить травму на "ровном месте", пытаясь разнять дракуДоктор рекомендует не бросаться разнимать людей с палкой или каким-либо другим предметом в руках.
— Приезжала скорая, ездили в ДГКБ № 9. У него перелом какой-то кости в черепе. Поехали в полицию писать заявление, на место полиция так и не приехала. На понедельник назначена недельная госпитализация, — цитирует издание слова друга пострадавшего.
Со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Екатеринбургу новостной портал сообщает, что сотрудники полиции начали проверку, участников конфликта уже опросили. Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование.
Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к полутора годам ограничения свободы студента колледжа, смертельно ранившего 15-летнюю школьницу в ноябре 2019 года.